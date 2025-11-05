"Pero no lo saques, presi, tío": Xavi intenta ocultar a las cámaras de Batalla de restaurantes un fallo de Adrián que Jorge señala

Xavi, de Macarrilla, está empeñado en que los restaurantes de su zona queden bien ante las cámaras, dejando de lado el concurso y el juego. Su ansia topa con la realidad y con el dedo acusador de Jordi, de El Trull... y su amigo Adrià.

Jorge Piera., además de concursante de Batalla de restaurantes Tarragona y propietario de El Trull y del Grupo Galera, es además el presidente de la Asociación de Hostelería de Baix Gaià (AEH Baix Gaià), una entidad que promueve la gastronomía y el turismo en la zona de Baix Gaià, Tarragona. Algo que Xavi Martí, de Macarrilla, no le permite olvidar ni un solo instante durante el concurso.

El hostelero no baja la guardia ni en el restaurante de Adrián, Salioli, el último en ser visitado en el programa de hoy. "Pero no lo saques, presi, tío", se queja a Jorge cuando señala un fallo de Adrián. Su objetivo principal es que nadie de la zona salga mal parado en televisión. "Tenía una gota que caía aquí de la salsa y él la ha enseñado", explica Damià, de Cal Tendre, a un desconcertado Chicote.

"Yo, cuando estoy en un restaurante y veo una cosa así, lo comento con mi mesa. No es que lo haga hoy por nada", se justifica. "No me voy a enganchar contigo", responde el propietario de Macarrilla.

Jorge no puede evitar sentir cierta tensión cada vez que abre la boca. No es la primera vez que tiene 'un enganchón' con Xavi, quien ya le afeó el hecho de que no fuera cocinero, sino empresario.

El pique de Xavi y Adrián

"Nos seguimos en redes sociales y le llamo el niño del caviar, ¡a todo le pone caviar!", decía Adrián cuando el restaurante que tocaba visitar era el de Xavi, el Macarrilla. Ahora, él le devuelve la pullita llevando caviar a la mesa y añadiéndolo en los postres.

Cuando a Adrián le llega la noticia, en cocina, se enfada. "Me parece una falta de respeto brutal, de arrogancia, de chulería", dice a cámara. Al salir al comedor, sus rivales señalan que los postres han sido "lo más flojito" de la comida y le reprochan que el coulant sea industrial, aunque él lo niega.

"Estás en un nivel que me gustaría estar el día de mañana, pero creo que estás metiendo la gamba", responde a Jorge, el más crítico con su coulant, con desaire. El empresario está fatigado de tanto enfrentamiento. "La verdad es que parece que es el pueblo contra ti. El pueblo contra los burgueses", reconoce Xavi finalmente. Esa para él, es la guindilla: "¿Cuál es mi pecado? ¿Que tengo muchos negocios y me funcionan mientros ellos llevan solo uno?".

Ahora llega el momento de puntuar y Adrián ocupa, de momento, la tercera posición.

