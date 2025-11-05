"He sentido desde el primer minuto que sobraba con eso del 'pueblo contra el burgués'": el lamento de Adrián en Batalla de restaurantes

Adrián, propietario de diversos restaurantes, reconoce en el cara a cara final que no ha logrado sentirse cómodo en este concurso con sus rivales restauradores, quienes defienden que ellos sí que se manchan las manos en la cocina.

Llega el momento de dar la cara en esta batalla de restaurantes que se disputa en Tarragona en el primer programa de la tercera temporada. Frente a Alberto Chicote, los restauradores se ven obligados a dar explicaciones acerca de sus actuaciones desde el concurso, sobre todo, las valoraciones.

Jorge Piera, de El Trull, es el siguiente en "levantar la campana" y descubrir las puntuaciones que le han dado sus compañeros. "Un 5,1", lee con disgusto, aunque afirma que ya se esperaba tan baja nota "por todos los comentarios que se han hecho durante el programa".

"Yo me he sentido desde el primer minuto que sobraba. ¿Cuál era la frase?", pregunta a sus rivales. "El pueblo contra el burgués", le recuerdan y el repite. "Que se ha hablado mucho de que eres empresario, ¿no?", le pregunta Adrián para confirmar cuál era el motivo de su pesar. En su entrevista personal, Jorge reconoce que cree que "lo que todo el rato" se le echa en cara es que tiene "varios puntos de venta" y que es conocido.

De vuelta a la mesa de confrontación, Xavi, de Macarrilla, reconoce que le ha puesto un 4 en el apartado de la comida. "El primero no fue un suquet", dice Xavi en cuanto al plato especial que se valora en el día de hoy, al que le ha dado un 0. Todos coinciden en señalar lo mismo que él.

"No me sorprende, porque me puedo esperar cualquier cosa. Por como ha actuado Xavi en estos días, no me sorprende", dice, atacándole. "Si él hubiera venido más humilde a mi casa y con otros ojos, yo hubiera ido de otra manera", se defiende Xavi, aunque reconoce que no le ha "perdonado ni una" y que estaba "jugando".

*Ya puedes ver al completo Batalla de restaurantes: Tarragona en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.