El momento en el que un hostelero avisa a Alberto Chicote de que el cordero que está comiendo está en mal estado: "Sabe ácido"

"Me asusta pedir cualquier cosa", asegura Gonzalo, dueño de El Pedrusco de Aldealcorvo, tras ver la suciedad en la cocina del Impass Gastrobar. Además, alucina al probar el cordero de Chicote: "Me sabe ácido, a queso roquefort".

Alberto Chicote busca los mejores callos a la madrileña. Para ello, el exitoso chef visita estos cuatro locales en Madrid: El Pedrusco de Aldealcorvo, Taberna La Tienta, Impass Gastrobar y Gochü. Además, no lo hará solo, sino que está acompañado de sus respectivos responsables: Gonzalo de Pedro, Raquel Hernando, Javier Sánchez y Guillermo Campos.

En este vídeo, el presentador de Batalla de restaurantes visita Impass Gastrobar, el local de Javier Sánchez. "En un parking no me lo esperaba", afirma Raquel Hernando al verlo por fuera mientras que Guillermo Campos destaca que la sensación que da el local de primeras es "que te vienes a hacer la compra del domingo, un picoteo y marchar". Por su parte, Javier defiende su restaurante en el vídeo, explicando que se trata de un local "muy dinámico". "Todos los platos son de creación propia", explica Javier, que confiesa que "la base principal de los callos es la receta" de su madre. "Los pongo con patatas fritas para mojarlo con la salsa", añade.

Sin embargo, el local por dentro tampoco convence a los hosteleros. "Por dentro es como por fuera, muy gris y frío y un poco americano, me esperaba una camarera con patines", afirma Guillermo mientras que Gonzalo, dueño de El Pedrusco de Aldealcorvo destaca que lo que más le extraña es que en ese local hagan callos: "Por mí mismo no vendría". Además, tras ver la suciedad de la cocina, Gonzalo sale asustado de la visita. "El horno está sucio no, lo siguiente, lleva cinco meses sin limpiar", asegura el restaurador, que confiesa que le "asusta pedir cualquier cosa".

Sin embargo, Javier defiende que no les había dado tiempo a limpiar en profundidad la cocina porque "el horno acababa de terminar un servicio": "Antes de pasar vosotros han salido dos catering y hemos dado 160 desayunos". Tras probar los callos, los restauradores prueban los segundos platos. "No me gusta, la carne está mal descongelada", asegura Guillermo de su steak tartar, del que insiste en que "está malo": "Antes de ser cocinero, por decir que soy cocinero, que no lo tengo muy claro, fui camarero de toda la vida y me he hinchado a hacer steak en sala".

Por su parte, Alberto Chicote da a probar a Gonzalo su cordero. "Me sabe ácido, a queso roquefort", avisa el dueño de El Pedrusco de Aldealcorvo a Alberto Chicote.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Madrid en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.