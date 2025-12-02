Un hostelero de Madrid acusa a uno de Donosti de tener "Diógenes" tras ver una colección de planchas en su local, 'Andara'

Fernando Luis del Río, cocinero y propietario de Aldara, en San Sebastián, lleva 34 años en el negocio y su local, 'Andara', en San Sebastián, tiene una colección de planchas, algo que no convence a Rubén González, fundador de 'Azoka'.

Alberto Chicote viaja a San Sebastián para descubrir qué local hace la mejor merluza en Batalla de restaurantes. Para ello, el exitoso chef visitará cuatro restaurantes junto a sus dueños: Fernando Luis del Río es el cocinero y propietario de Aldara, que lleva 34 años en el negocio. Helena Añorga es copropietaria de Usarbi, un restaurante familiar en el que sus hijos son los cocineros. Laureano Robles es el copropietario de Haizea, en el corazón del hotel Palacio de Aiete. Por último está el madrileño Rubén González, gerente y fundador de Azoka y con varios negocios en la hostelería.

Después de visitar el local de Fernando, 'Aldara', los restauradores visitan 'Usarbi', el restaurante familiar de Helena y sus hijos. "Es todo igual, no tiene personalidad, hay muchos sitios parecidos a este", afirma Rubén, que además de criticar el local en el que están, sorprende a Fernando criticando la decoración del suyo.

"Yo tenía una colección de planchas", explica Fernando al resto de restauradores en este vídeo, donde Rubén critica duramente: "Eso es Diógenes". "Diógenes es el que coge basura de fuera", responde rotundo Fernando al dueño del 'Azoka', que se la devuelve: "No, es el que se queda todo en casa".

