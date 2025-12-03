Así es Usarbi, el restaurante familiar que gana Batalla de restaurantes San Sebastián con la peor nota de Chicote

"El restaurante Usarbi deslumbra, pero igual es solo por su iluminación", afirma Alberto Chicote sobre el ganador de Batalla de restaurantes en San Sebastián. Eso sí destaca que el cocinero "tiene buena malo" y seguro que lo hará "despegar".

Cuatro restaurantes de una misma ciudad y especialidad se batirán en dueño para ganar 10.000 euros en Batalla de restaurantes, donde serán puntuados en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio y precio. Además de su plato estrella. Esta vez, al ser en San Sebastián, en honor al Mar Cantábrico, que baña su bahía, el presentador busca a una de sus protagonistas: la merluza. De este producto, que se usa del cogote hasta la cola, se puede elaborar de maneras muy diferentes.

Después de visitar los cuatro locales y que los restauradores hagan sus puntuaciones secretas, Alberto Chicote suma las suyas para dar con el resultado final. "En esta ocasión mis puntaciones suben las notas medias de tres de los restaurantes", destaca Alberto Chicote, que, destaca cómo sus puntuaciones "consolidan la victoria de Usarbi , y Aldaba se quedan en segundo lugar, Haizea en tercera posición y Azoka

en último puesto". No obstante, aunque Usarbi ha ganado ha recibido la peor nota de Alberto Chicote, un 4,5. Mientras que Aldaba ha conseguido un 6,8; Haizea un 5,7 y Azoka un 5. Así lo explica Alberto Chicote en el vídeo principal de esta noticia.

"Ir a comer al restaurante Aldaba es como viajar en el tiempo para disfrutar de la cocina de siempre", destaca el presentador de Batalla de restaurantes sobre el local que ha recibido su mejor nota. Eso sí, explica que "es verdad que algunos paltos estaban un poco fuera de cocción pero mejorando eso y añadiendo un poco más de intensidad en algunos platos seguro que consigue que su restaurante vuelva a convertirse en una referencia".

Sobre Usarbi, el ganador, Alberto Chicote destaca que "deslumbra, pero igual es solo por su iluminación": "Helena debería de vigilar que cosas como el servicio de la cocina no se alarguen". No obstante, el chef asegura que su hijo Jon "tiene buena mano en la cocina": "Estoy seguro de que conseguirá despegar ese cohete". Por otro lado, Chicote señala que en "Haizea la carta de Laureano promete mucho, pero cuando los platos llegan a la mesa parece que se han quedado a mitad de camino". "Seguro que con su conocimiento podrá dar la puntada final para que su restaurante brille", asegura.

Por último, "en Azoka, Rubén ha confundido la estética con la gastronomía", señala Alberto Chicote, que explica que "necesita hacer una carta especial e identificativa que consiga que su local sea tan rompedor como él quiere".

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: San Donosti en atresplayer.com.

