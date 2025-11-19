Las habitas con jamón ponen en jaque a Pureza 90, en Batalla de Restaurantes: "Están amargados"

Aunque el renovado local de Pureza 90 convence a los competidores, la mala impresión de la cocina y las dudas sobre el estado de los platos provoca el momento más tenso de la jornada en Batalla de Restaurantes.

A pesar de su pequeño tamaño, el local recién reformado de José, de Pureza 90, ha gustado a los tres contrincantes, pero la peor parte se la ha llevado, una vez mas, la cocina, ya que no la han encontrado en optimas condiciones. Aitor Pozuelo, gerente de Bos Taurus, no se ha cortado nada en poner a su amigo en el centro de la diana.

En el turno de la comida, los restauradores se sientan en la mesa y comienzan los primeros dardos. Aitor le advierte sobre el "sospechoso estado del secreto guisado" que ha visto en la cocina, un reproche que ha hecho que José que termine por sacar el tupper a la mesa.

"Me he sentido incómodo al ver a José y Aitor discutir, porque parecía que iba a saltar la liebre en cualquier momento", confiesa José Manuel, propietario de Al-Zahara, a las cámaras de laSexta.

Llega la especialidad del programa a la mesa: las habitas con jamón. Y los restauradores valoran el plató con dureza: "El huevo crudo" y las "habas pasadas y duras".

