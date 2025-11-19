La cocina de Pureza 90 enciende las alarmas entre los competidores: "Cambian la fachada, pero el interior es el mismo"

La inspección de Pureza 90, en Batalla de Restaurantes, deja en evidencia el contraste entre la imagen renovada del local y el estado interno de su cocina, generando uno de los momentos más tensos de la competición.

Tras analizar el espacio del local, los restauradores pasan a juzgar la cocina de Pureza 90, donde las críticas se intensifican. Aitor Pozuelo, el más exigente del grupo, no tarda en señalar deficiencias: "El suelo patina, ¡se notan las huellas de grasa!".

Los tres competidores coinciden en que la falta de limpieza y la suciedad acumulada son evidentes. Una vez dentro, comienzan a abrir tuppers y recipientes para revisar dónde y en qué condiciones se encuentra almacenada la comida, lo que incrementa aún más su preocupación.

"A mí me sugiere que han cambiado la fachada, pero el interior es el mismo", valora Aitor, quien asegura que la cocina "siempre ha sido regulera" y que, tras lo visto, se replantea qué comer.

