"Llévate el pañuelo para llorar, de verdad", le dice Pedro a Chicote, en Batalla de restaurantes, tras presentar la tarta fina de manzana, la tarta de queso, el coulant de calabaza y el brownie de manzana. "Si tengo que llorar, lloro, no te preocupes", le responde el chef. Comienzan a probar los postres y Alberto pregunta a David Méndez, del restaurante Novus Orza, sobre el coulant. "No me sabe a calabaza y aparte, me da mucho sabor a masa cruda", le responde. A David y a Ismael Suleiman, de El Albero, no les ha gustado la comida.

Una vez terminados los último platos, piden la cuenta al camarero. El popular chef pregunta al resto de concursantes por el precio de la comida. Sole, de Olrey, responde 220, Ismael, de El Albero, 180 y David, de Novus Orza, 240. Alberto les mira y revela el precio: "197'75".

Una vez pagado, es el momento de que los concursantes valoren al TaraMBana. "En la carne de caza he puesto un cero porque no encuentro la caza por ninguna parte", expone Sole. Ismael pone un siete al espacio porque le ha gustado el local. El gerente del Novus Orza califica la comida con un dos porque no le ha gustado, le ha parecido "muy superficial". A pesar de tener la peor nota del programa en la carne de caza (1'3), Pedro se coloca tercero en la clasificación con un 4'7 de media.