El garrofón "condena" la paella de 'Dehesa el Saler' en Batalla de Restaurantes: "¡Estamos fuera!"

'Dehesa el Saler', de Alfonso Montilla, se enfrenta a duras críticas en Batalla de Restaurantes cuando se olvida de un ingrediente clave en su paella: el garrofón.

El restaurante 'Dehesa el Saler', de Alfonso Montilla, director y copropietario, ha sido el siguiente en ser valorado en Batalla de Restaurantes, y las críticas no se hacen esperar. "No vendría a comer aquí, tiene un 3,6 de 300 reseñas", señala Pepelu, desde un primer momento. Y es que, el propietario de 'Cala Queralt' no entiende cómo "un tío que dice saber tanto tiene tan baja puntuación con tan poco tiempo de apertura".

Las críticas se intensifican cuando los restauradores encuentran varios puntos débiles en la cocina. Salvador no duda en expresar su descontento, diciendo que el lugar tiene "mierda desde la Guerra Civil". Iris también nota detalles que no le convencen, como el servicio del pan, a quien le parece algo "extraño" que se sirva a mano por un camarero, mientras que a otras mesas les traen el pan en una cesta.

El momento culminante llega con la paella. Alfonso Montilla asegura que su receta tradicional lleva "garrofó y bajoqueta", pero uno de los ingredientes principales no llega a la mesa.

"¡Javi! garrofó, ¡los nervios nos han podido! ¡Esto no puede pasar! El ingrediente más importante no lo hemos puesto, ¡estamos fuera de concurso!", exclama Montilla a sus cocineros.

A pesar de sus esfuerzos, la paella no convence a los comensales, quienes notan un sabor "fuerte". Chicote no tarda en levantarse a preguntar qué es lo que la hace tan peculiar, pero Montilla responde con ironía: "Será el azafrán, que como ninguno de ellos le pone". "Esto es ir a morir atacando", comenta Iris entre risas, evidenciando el mal momento.

Valoración final

'Dehesa el Saler' consigue el primer aprobado del concurso con un 5 de puntuación, pero la paella, con un 3,7, y la cocina, con un 4, no alcanzan el mínimo necesario para salvarse. La ausencia del garrofón y los fallos en la preparación marcan el rumbo de la valoración final de este restaurante en la batalla gastronómica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.