"Espero que te atragantes": un socio de La Sal y el Son, a una concursante de Batalla de restaurantes Málaga

"Reme, mucho cuidadito porque ahí fuera hay una que esta 'empitoná', que no me gusta nada", dice Juan Carlos, socio de José Carlos a su cocinera en La Sal y el Son.

Después de visitar las instalaciones de La Sal y el Son y comprobar que en cada rincón del local está presente la feria y la Semana Santa, los contrincantes de José Carlos -su propietario- y Alberto Chicote se sientan a la mesa para comprobar si en ese restaurante se come también como en la feria: "mal y caro".

"Yo me voy a comer un platito de jamón ibérico", informa Victoria, de Sacaba Mar, que va a pillar. "He pedido jamón porque pone que es de bellota y yo no he visto la pata", explica a las cámaras de Batalla de restaurantes. "Reme, mucho cuidadito porque ahí fuera hay una que esta 'empitoná', que no me gusta nada", dice Juan Carlos, socio de José Carlos a su cocinera.

Mientras se comen el primero, la fritura de pescado y critican la calidad y la procedencia del producto, Juan, de Marisquería Moya, advierte al copropietario de La Sal y el Son de que su pescadero, supuestamente, lo está engañando. "Revisa y dile que te mande la foto de la etiqueta", le aconseja.

En cocina, Juan Carlos canta por Remedios Amaya después de que Juan hiciera mención al barco en el que transportan el pescado. Al sacar el jamón para Victoria y adornarlo con algunos frutos secos, el socio de José Carlos suelta un recadito para ella. Eso sí, lejos de sus oídos: "espero que te atragantes".