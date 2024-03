Alberto Chicote quiere descubrir dónde se come la mejor carne caza de Toledo en Batalla de restaurantes. Para ello, el exitoso chef acude a cuatro locales de la ciudad. El primero de ellos es el Olrey, situado a las afueras. Allí acude a comer junto a los tres rivales de ese restaurante: Pedro Gómez, gerente y jefe de sala de Tarambana, Ismael Suleiman, propietario y jefe de cocina de El albero y David Méndez, jefe de cocina Novus Orza.

Pedro Gómez ha insistido al presentador de que conoce a todos los hosteleros de la zona, algo que ha dejado muy sorprendido a Alberto Chicote. De momento, el gerente del TaraMBana ha demostrado que es verdad ya que a sus dos primeros rivales ya les conocía.

Sin embargo, cuando llegan al Olrey, Pedro no puede evitar poner cara de estar descolocado al ver que la persona que les saluda es Soledad Jiménez, jefa de cocina de Olrey, y no su dueño, al que conoce en persona. "No conozco a la mujer esta, no sé quién es", afirma Pedro.