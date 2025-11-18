"Esto es guirilandia, piensa en el dinero, pero no en el cliente": los restauradores critican Pureza 90

El local granadino Pureza 90, propiedad de José Padilla Gómez, es el último en ser evaluado en el programa Batalla de Restaurantes: los rivales señalan tanto aciertos en la reforma como carencias en comodidad.

Pureza 90, el restaurante de José Padilla Gómez, cierra la ronda de valoraciones en la edición granadina del programa Batalla de Restaurantes. Hasta allí acuden José Manuel Lara, del Bar Restaurante Al-Zahara; Sergio Chaves, gerente de Irreverente; y Aitor Pozuelo, responsable de Bos Taurus, para examinar el espacio, la cocina, las populares habitas con jamón, el servicio y el precio.

Aitor Pozuelo es el primero en reaccionar al llegar a la zona donde se ubica el local: "Esto es guirilandia", comenta, criticando la localización del establecimiento. Una vez dentro, los tres profesionales destacan la reforma reciente del local, afirmando que "tiene buen gusto", aunque coinciden en que el espacio resulta "algo reducido".

"El arquitecto ha hecho una buena labor porque esto antes era un antro", señala Pozuelo, quien también reprocha que la renovación prioriza la rentabilidad por encima de la comodidad del cliente. "Han intentado sacar mayor rentabilidad restándole un poco de comodidad", añade Sergio Chaves, a lo que Aitor insiste: "Estamos siempre en lo mismo: pensamos en el dinero pero no en el cliente".

Durante la visita, Alberto Chicote se sienta con José Padilla para conocer su trayectoria. El propietario explica que proviene del comercio familiar, aunque "sabía que no era su mundo".

Tras una etapa trabajando en Formentera, regresa para estudiar cocina y, más tarde, abrir su propio negocio, que define como "muy personal": "Somos puro granadinos, no nos metemos en un papel; queremos esa cercanía con la gente de Granada".

