La Ternasca, el restaurante de Cristian Yañez en Zaragoza, recibe la visita de sus rivales en Batalla de restaurantes: Francisco Bernad, propietario y cocinero del restaurante Pepito Ternera, Cristina Martínez, copropietaria del restaurante Valdeconsejo y Carlos Gilarte, cocinero y propietario del Asador los Gigantes.

Mientras esperan la comida, ALberto Chicote se interesa por el Récord Guinness que tiene uno de los hosteleros, Carlos Gilarte. "Llegó la crisis del 2015, bajó el trabajo y dándole vueltas a la cabeza en casa se me ocurrió anunciar que iba a hacer 24 horas seguidas carne a la brasa", explica el propietario del Asador los Gigantes, que detalla que en menos de un año un mexicano le adelantó y tuvo que volver a hacerlo. Eso sí, esta vez, durante 48 horas seguidas.

"¿El Récord Guinness no es una institución muy seria que te certifican con un juez y todo eso?", pregunta Francisco, uno de sus rivales, a Carlos, que responde tajante: "Eso se lo tienes que preguntar a ellos". Y es que la pregunta malintencionada de Francisco dudando de la existencia del certificado no solo indigna a Carlos sino también a Cristina.

"Madre mía, yo no puedo contigo, joya", afirma sincera la hostelera, que destaca rotunda: "Eres muy cabroncete, joya". "Aquí hemos venido a decir la verdad", se defiende el propietario del Pepito Ternera, pero la hostelera lo tiene claro: "No, tú has venido a 'pum, pum', has venido a machacar".