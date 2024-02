Los hosteleros de Zaragoza participantes de Batalla de restaurantes visitan el restaurante Valdeconsejo, de Cristina, una de sus rivales. Una visita marcada por las continuas discusiones. Una de las más fuertes es la protagonizada por Cristina y Francisco. Y es que la tensión que mantienen desde el momento en el que se conocieron explota al llegar al local de Cristina.

Cuando Francisco se pone a valorar el plato del restaurante en presencia de Cristina, esta explota: "Tengo un pequeño problema contigo, que lo que tú puedas decirme me lo paso por el forro". "El respeto hay que mantenerlo siempre", indica el propietario del Pepito Ternera a su rival, que le recuerda cómo él indignó a Carlos al llamarle continuamente Antonio.

"He tenido una enfermedad hace dos años y, a veces, tengo confusiones con los nombres y otras cosas", explica Francisco a Cristina, a la que no convence el argumento de su rival: "Escucha, tú a mí no me conoces de nada y hace dos años tuve un ictus, así que te callas, porque si tú tienes problemas, yo también".