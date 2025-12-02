La reverencia de Alberto Chicote a un hostelero de Donosti al saber quién es su primo: "Le tengo una admiración loca"

Fernando Luis del Río, cocinero y propietario de Aldara, en San Sebastián, desvela a Alberto Chicote que su primo es Adoni Luis Aduriz. "Es buen amigo y le tengo una admiración loca", confiesa Chicote.

San Sebastián es un destino gastronómico de prestigio internacional y, en honor al Mar Cantábrico, que baña su bahía, el presentador busca a una de sus protagonistas: la merluza. De este producto, que se usa del cogote hasta la cola, se puede elaborar de maneras muy diferentes. Así se la presentarán con mucho orgullo los cuatro restauradores:

Fernando Luis del Río es el cocinero y propietario de Aldara, que lleva 34 años en el negocio. Helena Añorga es copropietaria de Usarbi, un restaurante familiar en el que sus hijos son los cocineros. Laureano Robles es el copropietario de Haizea, en el corazón del hotel Palacio de Aiete. Por último está Rubén González, gerente y fundador de Azoka. "Me llaman el Amancio Ortega de Donosti porque no paro de abrir negocios y no tengo un puto duro", destaca el restaurador madrileño.

En este vídeo, Alberto Chicote visita Aldara, el restaurante de Fernando Luis del Río, quien lleva en el negocio de la hostelería 34 años. Y que guarda un secreto que sorprende a Alberto Chicote, y es que durante la conversación con el exitoso chef, Fernando desvela que tras empezar en el mundo de la hostelería, a un primo suyo le picó la curiosidad y también se animó. Se trata de Adoni Luis Aduriz. Alguien a quien Chicote conoce muy bien.

Al descubrirlo, el presentador de Batalla de restaurantes hace una reverencia y desvela que Adoni, además de ser "buen amigo", le tiene "una admiración loca". "Yo también", destaca Fernando, que denomina a su primo como un "filósofo de la cocina".

