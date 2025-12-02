Así reacciona Chicote al ver cómo en plena grabación un hostelero le regala a otro el libro de Don Quijote "para niños"

Tras decir que su carta era una novela de Cervantes, Fernando, dueño del 'Andara', decide regalarle a Rubén cuando visita su local el libro de Don Quijote, eso sí, "para niños". "Algunos son de la Edad Media y otros somos de la actual", responde.

Alberto Chicote no da crédito del continuo pique entre los hosteleros del 'Aldara' y 'Azoka' durante la grabación de Batalla de restaurantes: Donosti. Primero, Rubén González, dueño del Azoka, asegura a Fernando Luis del Río, dueño del Aldara, que la carta de su restaurante era una "novela de Cervantes".

"¿Quién es él?, ¿Don Quijote o Sancho Panza?", preguntó Alberto Chicote entre risas al dueño de 'Azoka'. Pero antes de que contestara el hostelero madrileño, Fernando respondió tajante: "Rocinante".

Ahora, ambos continúan con el pique. Y es que al llegar al local de Rubén, Fernando le tiene una sorpresita al dueño del Azoka: el libro de Don Quijote. Eso sí, con un dardito más: se trata de la edición para niños. "Eres un grande Fernando, eres un grande", destaca Rubén al dueño del Aldara, mientras que este le explica por qué es una edición para niños.

"Algunos son de la Edad Media y otros de la actual", responde Rubén en su cruce de zascas con Fernando, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, donde también puedes ver la reacción de Chicote, que alucina y se pone a leer el libro.

