Así es la Antigua Abacería de San Lorenzo, el restaurante de Sevilla con la nota más baja de la historia de Batalla de restaurantes

Alberto Chicote se traslada hasta Sevilla, capital mundial de las tapas, para descubrir qué restaurante sevillano hace las mejores tapas. Y es que tapear se ha convertido en una nueva manera de comer y hay muchos tipos de tapas: desde las más tradicionales hasta las combinaciones y presentaciones más innovadoras. La lista es infinita y todo depende de la creatividad de los que las elaboran.

Tras visitar los cuatro locales y realizar sus puntuaciones, los restauradores se reúnen para saber cuál es el veredicto final después de que Alberto Chicote haya sumado también sus puntos. El exitoso chef desvela que Gastrobar restaurante Deleite es el ganador de Batalla de restaurantes Sevilla.

"Mis puntuaciones suben la media de todos los restaurantes", destaca Alberto Chicote, que explica que "Deleite se lleva la nota media más alta y la Antigua Abacería de San Lorenzo, la más baja". Y es que, además, el tenedor amarillo que ha recibido Alejandra Respaldiza por gritar a otro de los hosteleros le ha quitado un punto a la Antigua Abacería de San Lorenzo.

Alberto Chicote explica en el vídeo que "la Antigua Abacería de San Lorenzo forma parte de la historia de su barrio, pero, a día de hoy, necesita una puesta al día tanto en sus instalaciones como en su recetario". "Hay que conservar el alma de su historia, pero es un lugar que merece una puesta al punto ya", concluye Alberto Chicote.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Sevilla en atresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.