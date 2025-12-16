Hoy, en Batalla de restaurantes, Alberto Chicote busca la mejor tapa de Sevilla

Alberto Chicote busca la mejor tapa de Sevilla en Batalla de restaurantes, donde visitará cuatro locales sevillanos: Deleite, Benavente, Pan y Circo y La Antigua Abacería de San Lorenzo

Este martes, Alberto Chicote se traslada Sevilla en busca de la mejor tapa de la ciudad. Y es que Tapear se ha convertido en una manera de comer que cada vez engancha más. Compartir, picar, probar y repetir. Y qué mejor que hacerlo en una de las ciudades más reconocidas por este formato de comida.

En la ruta de tapas de Batalla de Restaurantes, Alberto Chicote visitará Deleite, el local de Estanis del Olmo, un gastrobar muy diferente al de Antonio Fernández, Benavente. En el centro de la ciudad conocerá el restaurante Pan y Circo, una propuesta muy personal de Kike Domínguez y de su mujer y, para acabar, se adentrará en la tradición de La Antigua Abacería de San Lorenzo, donde Alejandra Respaldiza reinventa las recetas de toda la vida.

Batalla de restaurantes

En este formato, uno de los de mayor éxito en el entretenimiento de la cadena, cuatro restaurantes de una misma ciudad compiten por llevarse 10.000 euros y obtener el título de mejor restaurante de la región cocinando el plato típico de la zona.

Cada uno de los propietarios de la misma ciudad valorarán al resto de contrincantes de 0 a 10 en seis categorías clave. A ellos se sumará la puntuación de Alberto Chicote, cuyo voto puede confirmar o alterar por completo la clasificación final. La gran novedad de esta 3ª temporada llega de la mano del propio Chicote con el tenedor amarillo y el tenedor rojo, con los que podrá restar puntos a los concursantes que no cumplan las normas del programa.

