Alberto Chicote, tras decir un hostelero a otro que su carta es "una novela de Cervantes": "¿Quién es, don Quijote o Sancho Panza?"

Alberto Chicote no da crédito del continuo pique entre los hosteleros del 'Aldara' y 'Azoka' durante la grabación de Batalla de restaurantes: Donosti. "Tu carta parece una novela de Cervantes, tronco", critica Rubén a Fernando.

Alberto Chicote busca en San Sebastián la mejor merluza de San Sebastián, visitando Aldaba, Usarbi, Haizea Jatetxea y Azoka, con sus respectivos chefs y propuestas: Fernando Luis del Río, Helena Añorga, Laureano Robles y Rubén González.

Y es que San Sebastián es un destino gastronómico de prestigio internacional y, en honor al Mar Cantábrico, que baña su bahía, el presentador busca a una de sus protagonistas: la merluza. De este producto, que se usa del cogote hasta la cola, se puede elaborar de maneras muy diferentes.

En este vídeo, los restauradores visitan junto a Alberto Chicote el restaurante de Laureano, 'Haizea Jatetxea', que se encuentra en el interior del Hotel Palacio de Aiete. En el momento de leer la carta, protagonizan un tenso enfrentamiento al lanzarse varias pullas.

Y es que al destacar Alberto Chicote la "oferta amplia" de la carta de Laureano, Fernando critica que "está muy bien, pero hay poca variedad". "A ti todo te tiene que parecer poca variedad", contesta Helena a Fernando en el vídeo principal de esta noticia, donde Rubén apoya también a la hostelera: "Muy bien, Helena, ahí te he visto fuerte". "Es que tu carta parece una novela de Cervantes, tronco", responde Rubén a Fernando.

"¿Quién es él?, ¿Don Quijote o Sancho Panza?", pregunta Chicote entre risas al dueño de 'Azoka'. Pero antes de que conteste el hostelero madrileño, Fernando responde tajante: "Rocinante".

