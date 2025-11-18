La sorpresa de Alberto Chicote al ver un pelo en un plato: "Tenemos un problema de nueve centímetros"

"Tengo un pelo en la comida, qué asco, ahora sí se lo devuelvo", afirma el dueño del 'Bos Taurus' de su plato en 'El Irreverente', cuyo dueño explica que "no es un pelo": "Es un hilo, habrá sido cualquier cosa".

En este programa, el presentador de Batalla de restaurantes acudirá a los locales Al-Zahara, Irreverente, Bos Taurus y Pureza 90, junto a sus respectivos dueños o gerentes: José Manuel Lara, Sergio Chaves, Aitor Pozuelo y José Padilla, En este vídeo, los restauradores visitan junto a Alberto Chicote el 'Irreverente'.

Mientras Alberto Chicote habla con Sergio Chaves, su gerente, el resto de hosteleros visitan el local y entran en la cocina, donde descubren que "el pulpo está ido". Algo, que luego comentan en la mesa a Alberto Chicote. "Hemos visto un pulpo de mala pinta", explican al exitoso cocinero, que les pregunta: "¿Y si me lo pido yo?". Sin embargo, cuando Sergio Chaves aparece para tomarles nota, Chicote le confiesa lo que han dicho el resto de hosteleros: "Me han dicho estos que no iba a tener cojones en comerme el pulpo".

Por su parte, el gerente del Irreverente acude a la cocina para saber el problema del pulpo y descubre que "se ha sellado mal", pero que "el pulpo no está en mal estado", por lo que termina sirviéndolo a los comensales. Puedes ver la reacción de estos y el resultado final del pulpo en el vídeo principal de esta noticia.

*Puedes volver a ver el programa completo de Batalla de restaurantes: Granada en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.