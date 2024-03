Pedro Gómez, gerente y jefe de sala de Tarambana, Ismael Suleiman, propietario y jefe de cocina de El albero y David Méndez, jefe de cocina Novus Orza, visitan el Olrey, el primer restaurante en competir en Batalla de restaurantes. Su representante es Soledad Jiménez, jefa de cocina de Olrey. "No conozco a la mujer esta, no sé quién es", afirma Pedro, que se había enorgullecido delante de Alberto Chicote de conocer a todos los hosteleros de la zona. Y es que el gerente del TaraMBana esperaba encontrarse al dueño.

Pero las sorpresas no se acaban ahí y es que al entrar en la cocina del Olrey, los hosteleros no dan crédito al encontrar ensaladas ya preparadas. Tras inspeccionar el lugar y sentarse a pedir, los hosteleros hablan entre ellos si van a pedir ensalada y explican a Alberto Chicote el motivo. "Coño, pues entonces igual no, ¿no?", pregunta Chicote al saber que ya están preparadas. Sin embargo, David decide, finalmente, pedir una ensalada para saber si le ponen alguna de las que ha visto en la nevera.

"Qué bueno eres, tú, ¿no?, ¿te quieres casar conmigo?", pregunta ALberto Chicote de manera irónica al jefe de cocina Novus Orza, a quien, finalmente, le sirven la misma ensalada que ha visto en la cámara sin tapar y ya montada de antemano. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.