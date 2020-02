A pesar de que lleva 27 años pintando, Juan Antonio no dominaba la técnica del retrato y aún así le hacía mucha ilusión poder exponer todas sus obras y, especialmente, poder hacer y exponer un retrato de su tío.

Cumplido su sueño, Alberto Chicote, que tiene en común con Juan Antonio la afición por la pintura, le hace un regalo muy especial: le regala su primer retrato. No es un cuadro al uso, ya que está pintado en una figura tridimensional. Juan recibe muy emocionado el regalo.

Otros momentos destacados

Tras ver su trabajo, Juan Antonio le confiesa a Alberto Chicote el rechazo que sufre por parte de la sociedad por su enfermedad rara. Y es que el joven se siente "rechazado" debido a la neurofibromatosis. "Me miran muy descaradamente, como si tuviera algo contagioso", le dice al chef.

Después de mucho trabajo y de entregar el dossier con sus obras, Juan Antonio cumple su sueño al exponer sus obras con en la casa de la cultura de Valdemoro. Un evento que inaugura con un emotivo discurso. "Siempre me he sentido juzgado por una sociedad que no entiende que las personas con discapacidad podemos alcanzar nuestros sueños", comenta.