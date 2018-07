“No sé si algún día me voy a aguantar que Raphael nos cante ‘El Tamborilero’”

Desde que dejó la presidencia del Congreso, José Bono ha comprobado que” hay vida y mucha vida al margen de la política”. Ahora, Bono “a mis hijos le dedico mucho más tiempo”. El expresidente de Congreso confiesa que tiene alguna práctica religiosa, va a misa de vez en cuando. “Estoy furibundamente en contra de los que quieren imponer rezos u oraciones”.

Asegura que Raphael como persona “es una maravilla” y en Navidad no se arranca con ninguna canción, pero “alguna vez no sé si me voy a aguantar para que nos cante ‘El Tamborilero’”. Marta Márquez le enseña vídeos de su trayectoria profesional. Con la bronca a Miguel Sebastián “casi me dan ganas de pedirle perdón, yo no quería ponerme tan serio”. Sobre la entrevista de Ana Pastor comenta que “es una magnifica periodista y tiene carácter. La llamé Señorita Rottenmeier, le molestó mucho entonces, pero luego lo ha nombrado mucho”.