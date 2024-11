"Valiente amiga, en menudo marrón me has metido": así reacciona Ana Mendoza con Carmen Merino tras darle la cabeza de su novio

Victorino Cancio Pérez, técnico sanitario y conductor de ambulancias, recuerda cómo su equipo tuvo una llamada para acudir a un piso de Castro Urdiales en el que una mujer tenía un ataque de ansiedad. Al llegar al piso se encontraron con tres mujer: las hermanas Carmen Mendoza y Ana María Mendoza, y su amiga Carmen Merino. Al entrar en la cocina se encontraron a Ana María con un ataque de ansiedad, por lo que uno de los técnicos sanitarios la bajó a la ambulancia.

"La mujer del salón estaba rara y me centré en ella, era Carmen Merino", explica Victorino Cancio, que recuerda que la vio "ausente y rara": "Me la llevé también, la senté una frente a la otra". "Ana María levantó la cabeza y le dijo a Carmen, que no levantó la cabeza, 'valiente amiga, en menudo marrón me has metido'", recuerda el técnico sanitario, que explica que se quedó sorprendido al escucharla: "Me quedé consternado diciendo 'qué está pasando aquí'".