Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s el zasca viralde un señor criticando a las generaciones jóvenes. El protagonista de este vídeo fue entrevistado por el equipo del programa de televisión 'Me vuelvo al pueblo', donde afirmó que él, mientras pudiera, no se iba a quedar en casa.

"Me aburro", asegura el hombre, que, sin embargo, también lanzó un dardo a los jóvenes: "Hay que producir, si la juventud no produce tenemos que producir la gente mayor, no valen para nada, ¿qué hacemos si nos jubilamos nosotros?". Puedes ver el viral y el análisis del plató de Aruser@s al verlo en el vídeo principal de esta noticia.