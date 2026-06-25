El zasca de Alba Carrillo a Feliciano López: "Sandra Gago está cañón no se qué hace con un viejo como él"

Después de ver a Feliciano López y Sandra Gago en un yate, Alba Carrillo lo tiene claro. "Ella está cañón", pero él... "Ella me da pena, no sé qué hace con este viejo", afirma rotunda la modelo.

Alba Carrillo ha reaccionado a las fotos de su exmarido, Feliciano López, con Sandra Gago en la playa. "Han alquilado un yate de 22 metros de eslora con tripulación por 8.500 euros el día, esto conmigo no pasaba", critica la modelo, que, al ver las imágenes, manda un zasca al extenista: "Ella está cañón, me da pena, no sé qué hace con este viejo".

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