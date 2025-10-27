Un youtuber español triunfa en una subasta de trasteros en Los Ángeles

El youtuber español '@byViruZz' ha viajado hasta Los Ángeles para participar en una subasta de trasteros abandonados al más puro estilo de los programas estadounidenses.

Seguro que muchos han visto los populares programas estadounidenses en los que se subastan trasteros abandonados y, a veces, los participantes descubren auténticos tesoros: desde objetos de coleccionismo hasta coches de lujo.

El creador de contenido español '@byViruZz' ha querido vivir esa experiencia en primera persona. Para ello, viaja hasta Los Ángeles con el objetivo de pujar por uno de los cuatro trasteros seleccionados, compitiendo con expertos en este peculiar negocio.

Además de participar en la subasta, el youtuber se impuso tres objetivos personales: recuperar el dinero invertido, hacer un regalo a cada uno de sus amigos y vender los objetos obtenidos en tiendas de segunda mano.

ViruZz logra un trastero por 365 dólares, cuyo contenido resulta ser toda una sorpresa: juguetes antiguos, una bicicleta, un videojuego valorado en 200 dólares e incluso un MacBook. Un total de 2.000 dólares de beneficio con todo lo hallado.

Desde el plató del programa Aruser@s,Alfonso Arús celebra el hallazgo con humor: "Parece que llegan los Reyes". Por su parte, Rocío Cano comenta entre risas: "Este chico ha tenido suerte, porque hay veces que encuentran cada truño inmenso".

