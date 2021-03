Ylenia Padilla ha reaparecido tras meses apartada del mundo televisivo y lo ha hecho en el programa Yu no te pierdas nada de Europa FM.

"Estoy un poco apartada de la realidad, vivo en mi micromundo porque hay cosas que me saturan y yo a veces necesito resetear. No te puedo decir muchas actividades que haga, porque no hago muchas", ha dicho en el programa.

Pantomima Full ha aprovechado para lanzarle un dardo: "Puede ser que la pandemia sea el motivo de haber venido aquí, porque cuando había bares..."