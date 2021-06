Un joven se a vuelto viral por su tremendo error al inicio de la Selectividad: se olvidó de que el examen se hacía en la universidad y acudió al instituto como si se tratara de un examen más del curso.

"Por favor, ¿dónde coño es el examen? Quedan 7 minutos y no hay nadie en clase", le escribe a un compañero. Al ver que su amigo no le responde le llama y vuelve a insistir: "Cógemelo, joder. ¿Dónde estáis? No hay casi nadie en el insti".

Tras leer estos mensajes, su compañero le pregunta dónde está y le recuerda que los exámenes de la EBAU se hacen en "la facultad de la Complutense". "Pff, no puede ser", acaba contestando el joven se ha equivocado.

Otros momentos destacados

Un peligroso reto que consiste en hacer figuras con fuego se ha hecho muy viral en redes sociales y ya ha llevado al hospital a varios jóvenes en Estados Unidos. Este nuevo 'challenge' consiste en rociar de laca un espejo dibujando una forma y pasar la llama de un mechero por encima para que la figura se encienda con el fuego.

Blas Cantó se ha pronunciado sobre la polémica que ha generado la posible vacunación contra el coronavirus de los futbolista de la Selección de fútbol de España. El cantante ha recordado que el representó al país en Eurovisión hace menos de un mes, pero no fue vacunado: "Los mayores primero. A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA y DEPORTE. De nada".