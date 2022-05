El perro de esta familia no puede irse a dormir hasta que no hace su ronda por las habitaciones de los niños y comprueba que están dormidos. Los colaboradores de Aruser@s han alucinado al ver estas imágenes: "El perro es el último en irse a acostar porque hasta que no hace la última ronda no se va a dormir", desvela Alfonso Arús.

Angie Cárdenas alucina con el vídeo principal de esta noticia: "Para la mascota, los niños son como sus cachorros".

Desde luego que sus padres pueden quedarse muy tranquilos porque a los pequeños no les falta de nada...