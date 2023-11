Después de hablar en el plató de Aruser@s de las pocas horas de clase que hay en Finlandia, Hans Arús enseña en el plató de Aruser@s el vídeo viral de una profesora española que explica por qué en el país es más fácil aprobar que en España. "Si en España hay un examen con 30 puntos y el niño consigue 15, tiene un 5, pero en Finlandia el niño tiene un 7".

"Otra cosa a tener en cuenta es que los suspensos son 4", explica la joven, que destaca que le encanta porque, de esta forma, motivas al alumno:" "Puedes tener un examen todo mal que no tienes un ', tienes un 4, porque en Primaria, ¿qué mas da sacar un 1, un 2 o un 4, has suspendido y has suspendido".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús confiesa que a él también le encanta que no se suspenda con menor nota, sin embargo, sí que reconoce que no le cuadra las cuentas: "En lo de la regla matemática no hay correspondencia...".