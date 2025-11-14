Ayuso no va a la presentación de la NFL tras su indisposición del domingo en La Almudena

Los detalles LaSexta ha podido saber por fuentes de Sol que la líder 'popular' "está bien": "No ha podido estar y en su lugar están los consejeros de Presidencia, Miguel Ángel García, y el de Cultura y Deportes, Mariano de Paco".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no asistirá al NFL Madrid Game, el primer partido de la NFL en España. En su lugar, estarán los consejeros Miguel Ángel García y Mariano de Paco. El evento se celebrará en el Santiago Bernabéu, enfrentando a los Miami Dolphins y Washington Commanders. La ausencia de Ayuso ocurre tras abandonar en ambulancia la misa de la Virgen de la Almudena debido a una "leve indisposición". Durante el evento, sufrió un mareo y fue trasladada al hospital por una fuerte gastroenteritis, lo que también le impidió asistir al Congreso del PP andaluz.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá a la presentación del NFL Madrid Game, el primer partido de la historia de la NFL en España.

LaSexta ha podido saber por fuentes de Sol que la líder 'popular' "está bien": "No ha podido estar y en su lugar están los consejeros de Presidencia, Miguel Ángel García, y el de Cultura y Deportes, Mariano de Paco".

El estadio del Real Madrid, el Santiago Bernabéu albergará este domingo el esperado duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Este viernes se celebra el acto de bienvenida de la liga estadounidense de Fútbol Americano en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional

La ausencia de la presidenta llega días después de que abandonara en ambulancia la misa en honor a la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena por una "leve indisposición".

"Una fuerte gastroenteritis"

A su llegada este domingo a la misa por la festividad de la Almudena, Ayuso hizo declaraciones a los medios de comunicación sobre lo que iba a pedirle a la Virgen. Así, indicó que había pedido a la patrona madrileña "prosperidad para todos, convivencia y atender a las personas más vulnerables y a las que están solas".

Sobre las 11.15 horas, la presidenta se mareó y su equipo tuvo que sostenerla. Después, acudió por su propio pie a la ambulancia del Summa 112 y tras ser atendida en el lugar, fue trasladada a un hospital. Más tarde, ya sobre las 15.00 horas, su gabinete informó de que Ayuso había sido dada de alta tras sufrir "una fuerte gastroenteritis".

"Fue trasladada esta mañana al centro sanitario por el SAMUR, tras la decisión de sus técnicos al comprobar la bajada de tensión y pulsaciones que registraba", indicaron. Precisamente, fue esa "leve indisposición" la que le impidió participar el pasado sábado en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes y donde Juanma Moreno fue reelegido presidente del partido en la comunidad.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.