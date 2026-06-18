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¿Nueva pareja?

El vídeo viral de Shakira bailando con el actor Manuel García Rulfo en un antro

"Se rumorea que Shakira está saliendo con el actor Manuel García Rulfo", destaca Alfonso Arús tras ver este vídeo en el que la cantante y Rulfo lo dan todo bailando en un antro.

El vídeo viral de Shakira bailando con el actor Manuel García Rulfo en un antro

Alfonso Arús destaca en el plató de Aruser@s una "noticia que está dando la vuelta al mundo": "Se rumorea que Shakira está saliendo con el actor Manuel García Rulfo". Y es que ambos han sido grabados dándolo todo bailando en un antro. "También vimos a Ester Expósito bailando con Gabriel Rufián y luego nada", afirma Alfonso Arús, que destaca que, al final, la actriz "ha cambiado a Rufián incomprensiblemente por Mbappé". Por otro lado, Tatiana Arús destaca que "en su última entrevista, Shakira ha dicho que quiere estar centrada en la crianza de sus hijos y que cuando sean mayores, quizá, abre las puertas al amor".

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