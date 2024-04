El rey Juan Carlos ha abandonado Galicia tras pasar cinco días en Sanxenxo. "No sabemos si ha abandonado España o si ha puesto rumbo a Zaragoza para visitar a su nieta, la princesa Leonor", cuenta Tatiana Arús, que afirma que ha habido algo de "jaleo" con la marcha del rey emérito de Galicia. "Hubo algo de mareo porque estaba previsto que el emérito pusiera rumbo a Ginebra desde el aeropuerto de Vigo, pero ese vuelo se canceló", explica la colaboradora, que afirma que se aseguró que viajaría el lunes por la mañana a Zaragoza, pero finalmente se le vio salir antes de casa de Pedro Campos".

"Subió a su avión pero no sabemos con qué rumbo", señala Tatiana Arús, que destaca que no saben dónde está el rey Juan Carlos. Además, la colaboradora de Aruser@s muestra en el plató el vídeo viral del rey Juan Carlos acariciando a un perro en Sanxenxo. "Lo vemos muy cariñoso con un perro", destaca el presentador, que afirma que "es la imagen que más se ha viralizado". "El perro lo ha reconocido", bromea Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que sorprendió que el emérito decidiera no navegar: "'El Faro de Vigo apunta que se debería a un catarro".