Olvídate de los regalos, del roscón, del jamón y de los langostinos. Este ya famosísimo vídeo viral de @yinweizhou, emitido en Aruser@s, es todo lo que necesitas para alegrarte el día, la semana o incluso, las navidades. Y es que, no hay nada como un perrete tan majo como este para hacerte feliz.

Mientras está tumbado tranquilamente sobre el sofá, con sus patitas estiradas y su cabeza reposada en un peluche de un pulpo rosa, este cachorro de Golden retriever come galletas de un tarro y ve una peli de dibujos animados de lo que parece ser La Patrulla Canina.

"No me digáis que no tenemos ya resuelto el tema de las vacaciones de Navidad con esa postura", comenta Alfonso Arús en plató. "A mí me encantaría estar al lado de este perro comiéndome unas palomitas", confiesa entre risas Angie Cárdenas. "Me representa".