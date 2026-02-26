¿Qué vídeo quieres que gane el ARUSOROS de la semana?

¡Llega el momento de votar el ARUSOROS de la semana! 10 candidatos a ser elegido como el mejor vídeo. ¿Cuál quieres que gane?

El domingo votaremos ARUSOROS. Estas son las opciones:

CACTUS: Esta niña no para de asustarse continuamente con el cactus que repite los sonidos. Cada vez que habla o dice algo, el cactus salta de golpe a repetirlo moviéndose y la niña se asusta y pone cara de pocos amigos.

RIDER: Concretamente cinco segundos. En Quito, Ecuador, el rider que tenemos en imagen se ha ido al suelo de forma lamentable en la primera bajada de la que iba a ser su gran ruta.

CRIQUET: Un partido de críquet nocturno bajo las luces de la calle da un giro inesperado cuando un potente golpe envía la pelota directa a un transformador cercano. El impacto provoca un apagón repentino, dejando todo el barrio a oscuras en cuestión de segundos.

SEÑORA: Una mujer camina mirando su teléfono móvil. Su marido se agacha a comprobar si tiene una de las perneras del pantalón manchadas y otro hombre lo adelanta. Una chica se cruza con él y hacen contacto visual, provocando que la esposa se gire y le empiece a pegar en la espalda, pensándose que era su marido.Tras la confusión, el hombre agredido sale corriendo y el marido para a su mujer mientras se ríe.

ATRACCIÓN: Un hombre se convierte en el centro de atención en un parque de atracciones al girar sin tregua en su asiento de la noria. Las rotaciones son tan constantes que la escena parece infinita. Entre carcajadas, el protagonista disfruta de una experiencia doble: la altitud de la atracción sumada a las vueltas adicionales. El momento desata una ola de humor en redes sociales, donde los usuarios bromean asegurando que "tuvo un pase ilimitado" y que, a día de hoy, "aún continúa dando vueltas". Por suerte, cuando llegó a un tramo de la Noria paró de girar.

QUAD: Este es el momento en que un quad sale disparado desde el garaje de una vivienda, al quedarse atascado el acelerador. El dueño, corre detrás del vehículo, que arrasa con todo por su paso. En esa persecución, el hombre resbala y cae al suelo hasta en dos ocasiones.

CHACACHÁ: En una estación de tren en India se muestra a un hombre tomando una venganza insólita tras perder su tren. Como se aprecia, el hombre coge una manguera de agua de la estación y descarga su furia con el tren. Pero no solo eso, moja a todos aquellos pasajeros que están expuestos, debido a que están con las puertas del tren abiertas mientras este está en marcha.

TRICICLO: Una familia viajaba en la parte trasera de un triciclo motorizado, desplazándose sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad. El trayecto se complicó al tomar un camino marcado por la presencia de las piedras, que dificultaban el paso, provocando que el vehículo se quedara estancado durante unos segundos. Tras lograr avanzar un poco, el conductor realizó una maniobra para girar y tratar de seguir la ruta prevista. Sin embargo, en ese preciso instante, el exceso de peso provocó que perdiese el control. Toda la familia, incluido el conductor, terminaron cayendo directamente al agua.

BENDICIÓN: En Brasil, un novio está tan emocionado en el altar que protagoniza este divertido momento. Justo cuando el sacerdote levanta la mano para darle la bendición oficial, el hombre interpreta el gesto de forma errónea y le "choca los cinco" ante la mirada de todos los asistentes. La alegría de casarse le juega una mala pasada en pleno enlace.

THERIAN: Tenemos “en exclusiva” la primera entrevista del primer Therian de Honduras. Se trata de un hombre que se identifica con un toro. La periodista le pregunta, y él responde en su idioma.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.