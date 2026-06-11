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Mundial de Fútbol 2026

El vídeo de Shakira ensayando su gran actuación horas antes de la inauguración del Mundial 2026

Andrea Bocelli y Belinda han actuado en uno de los eventos previos a la inauguración del Mundial de Fútbol en México, donde Shakira no para de ensayar a horas de su esperada actuación.

El vídeo de Shakira ensayando su gran actuación horas antes de la inauguración del Mundial 2026

La FIFA ha presumido de un espectáculo de drones sobre el estadio Ciudad de México en el 'Countdown Concert', un evento especial que se ha llevado a cabo horas antes de la inauguración del Mundial de Fútbol. Además, Andrea Bocelli y Belinda pusieron la nota musical con sus respectivas actuaciones. Y es que son muchos los artistas que participarán en los diferentes estadios. Por otro lado, Tatiana Arús enseña los últimos ensayos de Shakiraantes de actuar en la gran inauguración.

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