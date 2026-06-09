Alfonso Arús teme que alarguen el descanso de la inauguración del Mundial: "Si queréis un concierto de Shakira id a verla a Madrid"

"Esto es un Mundial de Fútbol y lo importante es el fútbol, si queréis un concierto de Shakira podéis ir a verla a Madrid", afirma Alfonso Arús sobre la posibilidad de que alarguen el descanso de la inauguración por la actuación de Shakira.

Shakira y Belinda se han reencontrado en los ensayos de sus actuaciones para el descanso de la inauguración del Mundial de Fútbol. Es más, Tatiana Arús destaca que "Shakira no ha dejado de ensayar": "Incluso, cuando está volando en su jet privado no para de ensayar porque va a ser una gran actuación en la que también estará acompañada de niños con talento". Por otro lado, Alfonso Arús pide que el descanso "no se alargue" por la actuación de Shakira: "Esto es un Mundial de Fútbol y lo importante es el fútbol, si queréis un concierto de Shakira podéis ir a verla a Madrid".

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