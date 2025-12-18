El vídeo de un experto cortador de jamón, en lo más alto del ranking de visualizaciones en España

Con más de 300 millones de visualizaciones entre diversas plataformas, el clip de Víctor Sanchego ha roto todos los récords mostrando su destreza al cortar jamón.

Hay un vídeo viral que ha superado en descargas hasta a la mismísima Rosalía. Entre todas las plataformas, supera el número de los 300 millones de visualizaciones. Y no te vas a creer cuál es.

Se trata de Víctor Sanchego, un profesional cortador de jamón que muestra su maestría para cortar el jamón. Nada que ver con el profesional maestro del jamón de Disneyland París, a quien Alfonso Arús anima a que vea el vídeo.

"Es verdad que todos queremos cortar bien el jamón; muchas veces empezamos bien y termina como mordido", asegura Angie Cárdenas.

"Rosalía o Ibai Llanos te pueden salir, pero un jamón lo tienes que ir a buscar", asegura Alfonso Arús, a lo que Rocío Cano destaca su importancia: "Un jamón mal cortado lo destrozas y ahora que son fechas navideñas lo quiere hacer bien. No solo cortarlo es un arte, sino cómo guárdalo también".

