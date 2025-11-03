El "maestro jamonero" de Disneyland Paris arrasa en redes con su insólito corte: "Lo está descuartizando"

El creador de contenido Álvaro Espinosa muestra en este vídeo cómo un trabajador del bufete del Hotel de Disneyland Paris corta el jamón de un solo tajo y su peculiar "arte" provoca la risas en el plató de Aruser@s.

"Mirad el corte de jamón, con su curva perfecta y finita, ¡qué maravilla de lasquita!", ríe, por no llorar, Alvaro Espinosa '@alvaro__espinosa', que muestra cómo corta el jamón, de un tajo, el hombre del bufete del Hotel de Disneyland Paris.

Desde el plató de Aruser@s, no pueden evitar bromear sobre el "arte del maestro". "Parece un solomillo o que está preparando sashimi", comenta Tatiana Arús. "Si la lasca es así, ¿cómo será en tacos?", alucina Angie Cárdenas.

Rocío Cano, por su parte, "sufre" por la mano que tiene delante del cuchillo: "Se va a llevar un dedo de paso". "Muchas veces la gente en su casa descuartiza el jamón, pero viendo a este señor, lo hace mejor", asegura Alba Gutiérrez.

