La emotiva reacción de una niña al aceptar a su hermano pequeño: del rechazo a la ternura

Así ha pasado una niña de ignorar a abrazar a su nuevo hermano pequeño. "Ahora lo puede ver como un amigo con el que puede jugar", comenta Angie Cárdenas tras ver las imágenes.

La llegada de un hermano pequeño a casa no siempre es fácil de asumir. Este ha sido el caso de una niña que se ha hecho viral en redes sociales por su reacción al conocer al nuevo integrante de la familia.

Durante varias semanas, la pequeña se muestra completamente reacia a acercarse al bebé, al que evitaba con gestos. Sin embargo, todo cambia pasados los diez meses. Ahí, decide abrazarlo por primera vez. Desde entonces, ambos se vuelven inseparables, regalando a sus padres un emotivo y divertido momento que han querido compartir en vídeo.

"Ahora lo puede ver como un amigo con el que puede jugar", comenta Angie Cárdenas en el programa Aruser@s. "Cuando es tan chiquitín, debe pensar: '¿Qué hago con esto?'", añade la colaboradora entre risas. "De recién nacido no lo aguanta nadie", bromea Alfonso Arús.

En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver la tierna evolución del vínculo entre los dos hermanos.