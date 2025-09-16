Alfonso Arús, indignado con Cristóbal Montoro: "La política no me cabrea, pero lo de Montoro sí"

"Yo siempre lo he dicho, que a mí el tema de la política no me interesa lo más mínimo y nunca me veréis cabreado por la política, pero lo de Montoro sí", confiesa Alfonso Arús, que critica los "chanchullos" en el Ministerio de Hacienda.

Alfonso Arús analiza en este vídeo "el zasca de Lolita Floresa Cristóbal Montoro" sobre la mala época económica que pasó cuando él era ministro de Hacienda. Y es que durante años, Cristóbal Montoro fue el rostro de la austeridad y el cumplimiento fiscal en España, pero ahora es él quien está bajo investigación por presuntas irregularidades fiscales.

"Vivo de alquiler porque me dio para comprarme un piso, pero lo vendí para pagar a Hacienda cuando estaba el señor Montoro", asegura la artista, que se muestra tajante: "Me dan ganas de llamarle y decirle que me devuelva los dos millones de euros que me quitó en ocho años". "Pagaba pero luego se me hacían inspecciones y, como a mí, a muchos artistas de este país", asegura Lolita Flores, que insiste: "Una cosa es pagar impuestos y otra, que te hagan inspecciones sin venir a cuento y que luego ese dinero que te han quitado vayan a otros lugares que no tienen nada que ver con los servicios públicos".

Alfonso Arús reflexiona en el vídeo: "En el caso que habla Lolita no había ánimo de defraudar ya que cuando empezó a tributar así se ajustaba a la ley, pero luego cambió la ley". "Yo siempre lo he dicho, que a mí el tema de la política no me interesa lo más mínimo y nunca me veréis cabreado por la política, pero lo de Montoro sí", confiesa Alfonso Arús, que critica que "haya pasado en Hacienda": "Donde tiene que haber una ejemplaridad absoluta es ahí".

"Que haya chanchullos ahí...", critica duramente el presentador en el plató, donde Artur Arús destaca que nunca ha visto ir a votar al presentador.