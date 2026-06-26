El vídeo de David de Gea en el que se tatúa a 'Pain', un personaje manga de la serie 'Naruto'

David de Gea ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que se puede ver cómo le están tatuando su nuevo tatuaje: Pain, un personaje de la serie manga 'Naruto'.

"Ojo al nuevo tatuaje que se ha hecho David de Gea", destaca Alfonso Arús, que explica que se trata "de un personaje manga". En concreto, según enseña Tatiana Arús en este vídeo, el futbolista se ha tatuado Pain, un personaje de la serie 'Naruto'. "Está muy bien hecho", afirma la colaboradora de Aruser@s, que destaca que De Gea "luce muchos tatuajes". "Si te gusta Naruto, te gusta Naruto", señala Alfonso Arús en el plató, donde Paula Silvestre defiende que "igual tiene una doble lectura y un sentimiento detrás de Naruto" que no se sabe.

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