Edurne y De Gea, Cristiano Ronaldo, Orlando Bloom... los famosos disfrutan del verano

Tatiana Arús enseña este vídeo cómo los famosos están disfrutando del verano, como Edurne y David de Gea junto a su hija o Cristiano Ronaldo, en Florida junto a sus compañeros de selección.

Los famosos ya están disfrutando del verano por todo lo alto. Tatiana Arús enseña en este vídeo algunos de sus espectaculares viajes, como Iván Rakitić y Raquel Mauri en Dubrovnik o Edurne y David de Gea, junto a su hija Yanay. Otro famoso que están disfrutando de sus vacaciones es Orlando Bloom, que ha abierto su álbum con sus hijos, fruto de Katy Perry y de Miranda Kerr. Por su parte, Ana Peleteiro disfruta de la recta final de su embarazo mientras que Cristiano Ronaldo se ha relajado en las playas de Florida junto a sus compañeros de la selección de Portugal en el Mundial.

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