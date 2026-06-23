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Edurne y De Gea, Cristiano Ronaldo, Orlando Bloom... los famosos disfrutan del verano

Tatiana Arús enseña este vídeo cómo los famosos están disfrutando del verano, como Edurne y David de Gea junto a su hija o Cristiano Ronaldo, en Florida junto a sus compañeros de selección.

Edurne y De Gea, Cristiano Ronaldo, Orlando Bloom... los famosos disfrutan del verano

Los famosos ya están disfrutando del verano por todo lo alto. Tatiana Arús enseña en este vídeo algunos de sus espectaculares viajes, como Iván Rakitić y Raquel Mauri en Dubrovnik o Edurne y David de Gea, junto a su hija Yanay. Otro famoso que están disfrutando de sus vacaciones es Orlando Bloom, que ha abierto su álbum con sus hijos, fruto de Katy Perry y de Miranda Kerr. Por su parte, Ana Peleteiro disfruta de la recta final de su embarazo mientras que Cristiano Ronaldo se ha relajado en las playas de Florida junto a sus compañeros de la selección de Portugal en el Mundial.

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