El vídeo de los Backstreet Boys en el que recrean su mítico videoclip de 1999

Los Backstreet Boys han recreado el mítico videoclip que hicieron hace 26 años. "El videoclip original era de 1999", destaca Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia tanto el videoclip del momento como el nuevo, del que dice que al principio pensó que era inteligencia artificial.

"Cómo deben de estar Paula del Fraile y María Moya", destaca Angie Cárdenas en el plató, recordando lo fans que son ambas de la banda. Por otro lado, el presentador de Aruser@s enseña otro vídeo en el que salen "los sucesores de Los Backstreet Boys, 'Los Supersexy Boys'".

