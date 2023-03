Los espectadores de Aruser@s lo tienen claro: no se debe hablar de política en el trabajo y de la vida privada, menos. Pero los contertulios del programa llevan tantos años juntos que a veces, no es necesario ni que hablen para saber qué es lo que pasa. "Cuando llega alguien por la mañana y le ves la cara, ya sabes si ha tenido una buena noche o no", confiesa Alba Gutiérrez.

Alfonso Arús lamenta que en otros sitios no haya tantos 'salseos' como en el plató. "Con lo bien que lo pasamos aquí hablando de Patricia Benítez", comenta el presentador del programa. "Os doy bastante juego últimamente", reconoce la colaboradora. "Es que tienes una vida muy intensa", señala Angie Cárdenas. "Hoy he quedado con Pascualito, mañana con Antoñito...", bromea la tertuliana.

El nivel de confianza es tal que Tatiana Arús habla abiertamente en redacción de su vida privada. Pero de política, no han dicho ni media palabra en estos casi mil programas en laSexta, recalca el presentador.