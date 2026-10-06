Meghan Markle lanza un calendario de adviento de su casa: "El chocolate está inspirado en sus productos"

"¡Ojo, que esto es novedoso!, los royals también tienen su propio calendario de adviento", destaca Alfonso Arús al presentar el de Meghan Markle en este vídeo de Aruser@s.

Meghan Markle ha lanzado su propio calendario de adviento. Eso sí, como destaca Tatiana Arús, "vale una pasta": "Son 135 euros lo que vale el calendario", explica la colaboradora de Aruser@s, que da más detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Además, "las ilustraciones en la parte frontal se trata de su casa de Montecito, en California, donde se ven los detalles de las palmeras y de las gallinas que tenía". "Me encantaría que el rey Carlos también tuviera su calendario y en una de las ventnaitas saliera la rata o el dedo morcillero", afirma, por su lado, Alfonso Arús.

Por otro lado, "los chocolates están inspirados en sus productos", explica Tatiana Arús, que destaca que se pueden encontrar de "chocolate, de fresa, frambuesa, mora, naranja o trufa", entre otros.

Por su parte, Angie Cárdenas destaca que no le parece caro el calendario, mientras que a Hans Arús sí: "Si el de Ibai Llanos cuesta 18 euros y puedes ganar un viaje".

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