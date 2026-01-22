Harto de la música alta, se venga de su vecino con un vídeo de 10 horas de ruido sin interrupciones

"Quiero tener esta canción como sintonía en el programa", asegura Alfonso Arús, tras conocer cómo un conflicto vecinal llevado al extremo ha dado lugar a uno de los vídeos más surrealistas del momento.

Hans Arús presenta en Aruser@s uno de los vídeos virales más surrealistas del momento, que ha desatado las risas en el plató. La historia parte de un conflicto vecinal muy común: harto de soportar la música de su vecino a todo volumen y sin poder descansar, uno de los afectados decidió tomarse la revancha, pero de la forma más inesperada.

¿Su método? Dejar sonando durante 10 horas una reproducción de YouTube con un ruido molesto. Como vemos en el vídeo, aparece un niño jugando con un 'matasuegras', acompañado por un tambor y todo tipo de sonidos hechos con la boca. Un auténtico festival de ruidos infernales dedicados, con mucha ironía, a su vecino.

"Me parece absolutamente brillante", asegura Alfonso Arús, quien añadió entre risas que "no puede ser peor la rallada"."No le encuentras ni el estribillo ni la melodía", bromea el presentador. Alba Sánchez, por su parte, destaca la originalidad del plan:"La creatividad que despierta la rabia en estos casos es increíble".

Ahora solo queda la gran incógnita: ¿cuál ha sido la reacción del vecino afectado por esta peculiar venganza? "De momento no lo sabemos, pero esperamos tenerla", avanza Hans Arús.

