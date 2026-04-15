El truco casero para ahuyentar moscas y mosquitos en casa esta primavera

Con la llegada del buen tiempo, en Aruser@s desvelan un remedio casero para que los mosquitos no puedan acceder tan fácilmente a nuestros hogares. Solo necesitas: agua, una bolsa y unas monedas.

El aumento de las temperaturas trae consigo algo inevitable: la temida temporada de insectos. Así lo ha advertido Marc Redondo, el hombre del tiempo de Aruser@s, que ha señalado que ya comienza la época en la que los mosquitos se cuelan en casa.

Para mantenerlos a raya, la colaboradora Alba Sánchez desvela un método sencillo: introducir varias monedas en una bolsa con agua, cerrarla herméticamente y colocarla en zonas donde reciba luz directa, como puertas y ventanas, es decir, los principales accesos del exterior al interior de la vivienda.

"Esto lo probé hace años y no funciona", lamenta entre risas Alfonso Arús.