Ahora

Virales

España se cuela en el top 10 mundial de cócteles con la sangría y el tinto de verano

En Aruser@s, repasan un ranking internacional en el que tres bebidas con sello español han logrado colarse entre los mejores cócteles del mundo.

Tres cócteles españoles, en el top 10 mundial: la sangría y el tinto de verano arrasan en el ranking

Tres cócteles con sello español se han colado en el top 10 de los mejores del mundo. En el número 1 aparece la sangría de vino blanco, en el puesto número 4 la sangría tradicional y, cerrando el ranking, en el top 10, el tinto de verano.

"Así que el vino blanco y el tinto está muy bien valorado en este ranking donde también encontramos el 'Melón con vino' chileno, la 'Mimosa' de Francia o el 'Aperol Spritz' de Italia", señala Alba Sánchez en el plató de Aruser@s. "Yo creo que se han equivocado y era sangría de cava", apunta entre risas Angie Cárdenas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el ranking completo.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El alto el fuego entre Israel y Líbano allana el camino para las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad
  2. Gobierno desbloqueado: el Partido Popular y Vox llegan al fin a un acuerdo para Extremadura
  3. Feijóo recibe con todos los honores a María Corina Machado en la sede del PP y alaba su valentía
  4. Las vergüenzas de Vox por las que nadie se ruboriza en Bambú: así defienden lo indefendible los de Santiago Abascal
  5. Los audios del principal acusado en el juicio por la muerte de Maradona: "No te preocupes, ya se va a deshinchar"
  6. Sanguijuelas del Guadiana, música y ruido desde lo rural: "Nuestro peso en el relato es tener presente a nuestra gente"