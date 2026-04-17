España se cuela en el top 10 mundial de cócteles con la sangría y el tinto de verano

En Aruser@s, repasan un ranking internacional en el que tres bebidas con sello español han logrado colarse entre los mejores cócteles del mundo.

Tres cócteles con sello español se han colado en el top 10 de los mejores del mundo. En el número 1 aparece la sangría de vino blanco, en el puesto número 4 la sangría tradicional y, cerrando el ranking, en el top 10, el tinto de verano.

"Así que el vino blanco y el tinto está muy bien valorado en este ranking donde también encontramos el 'Melón con vino' chileno, la 'Mimosa' de Francia o el 'Aperol Spritz' de Italia", señala Alba Sánchez en el plató de Aruser@s. "Yo creo que se han equivocado y era sangría de cava", apunta entre risas Angie Cárdenas.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el ranking completo.